Самолеты НАТО над Киевом: каким будет военный парад в День Независимости

Кабинет министров утвердил программу празднования 30-й годовщины независимости Украины. Основным мероприятием станет военный парад в Киеве с участием иностранных самолетов. Также технику покажут и в Одессе.
Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.
Согласно документу, 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости состоится военный парад, но на этот раз не только с марширующими солдатами и военной техникой, но и с участием авиации: планируется пролет самолетов в составе воздушной колонны сил ВСУ и вооруженных сил стран-партнеров.
Как сообщает Милитарный портал, к параду украинские истребители МиГ-29 оснастят системой генерирования дымов.
Также в Киеве на Днепре состоится торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.
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На Михайловской площади будет организована выставка современных образцов вооружения и техники украинских силовых структур.
В Одессе на внешнем рейде морского порта торжественно пройдут боевые корабли и суда обеспечения, будет летать авиация, организуют выставку военной техники.
Вечером в столице празднование подытожит артиллерийский салют на Трухановом острове.
Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский рассказывал, что на День Независимости по Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох.
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