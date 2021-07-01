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Самолеты по всей Украине не могут вылететь в Турцию: насколько все плохо

1 июля, 11:42

Стас Кожемякин

В аэропортах пяти украинских городов задерживаются вылеты рейсов в Анталью – официальная причина до сих пор неизвестна

Вдобавок к пяти рейсам из Киева, у которых задержали взлеты и вылеты в и из турецкой Антальи, задержки коснулись и ряда других украинских аэропортов.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" Юлия Безбородько.

В частности, по состоянию на данный момент задерживаются не менее десяти рейсов двух авиакомпаний – "Международных авиалиний Украины" и Azur Air Ukraine:

Одесса

Харьков

Львов

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Запорожье

Четкая причина задержки пока что не объявляется, известно лишь, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

На данный момент все рейсы из турецкого Бодрума перенаправляются в Анталью – в аэропорту со вчерашнего дня нет электричества из-за пожара.

Тем временем пассажиры четырех из пяти самолетов (это около 700 человек), которые должны лететь в Турцию из киевского "Борисполя", уже прошли регистрацию на свои рейсы.

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