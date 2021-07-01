Самолеты по всей Украине не могут вылететь в Турцию: насколько все плохо

В аэропортах пяти украинских городов задерживаются вылеты рейсов в Анталью – официальная причина до сих пор неизвестна

Вдобавок к пяти рейсам из Киева, у которых задержали взлеты и вылеты в и из турецкой Антальи, задержки коснулись и ряда других украинских аэропортов.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Украина 24" Юлия Безбородько.

В частности, по состоянию на данный момент задерживаются не менее десяти рейсов двух авиакомпаний – "Международных авиалиний Украины" и Azur Air Ukraine:

Одесса

PS 5353 Одесса-Анталия МАУ с вылетом в 17:50;

PS 5354 Анталия-Одесса МАУ с прилетом в 16:40.

Харьков

PS 5347 Харьков-Анталия МАУ с вылетом в 5:00;

PS 5348 Анталия-Харьков МАУ с прилетом в 18:15.

Львов

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PS 5361 Львов-Анталия МАУ с вылетом в 5:00;

PS 5362 Анталия-Львов МАУ с прилетом в 17:25.

Запорожье

PS 5371 Запорожье-Анталия МАУ с вылетом в 12:15;

PS 5372 Анталия-Запорожье МАУ с прилетом в 10:55;

QU 6411 Запорожье-Анталия Azur Air Ukraine с вылетом в 12:30;

QU 6412 Анталия-Запорожье Azur Air Ukraine с прилетом в 11:30.

Четкая причина задержки пока что не объявляется, известно лишь, что рейсы перенесены из отсутствия разрешения со стороны Турции.

На данный момент все рейсы из турецкого Бодрума перенаправляются в Анталью – в аэропорту со вчерашнего дня нет электричества из-за пожара.

Тем временем пассажиры четырех из пяти самолетов (это около 700 человек), которые должны лететь в Турцию из киевского "Борисполя", уже прошли регистрацию на свои рейсы.

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