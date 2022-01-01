Сбежал из-под ареста в новогоднюю ночь и разбил авто полиции: подробности ЧП в Ровенской области

Злоумышленник разбил полицейские во время задержания. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Ровенской области находившийся под домашним арестом мужчина в новогоднюю ночь решил нарушить запрет. В результате он напал на прохожих с молотком, а затем разбил автомобиль полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Мужчина сбежал из-под домашнего ареста
В полицию позвонили около 5:15. 24-летний житель Костополя сообщил, что неизвестный мужчина близ одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает физической расправой прохожим.
Правонарушителем оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому.
А сегодня, во время задержания, ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру сотрудника полиции.
Фото: Полиция Ровенской области
Как отреагировали правоохранители
Следователи по факту умышленного повреждения имущества начали досудебное расследование. Кроме того, полицейские составили на мужчину административные протоколы по факту мелкого хулиганства и злостного неповиновения работнику полиции.
Сейчас собраны материалы и решается вопрос о замене меры пресечения более жестким – содержание под стражей.
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