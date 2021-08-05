СБУ накрыла банду рэкетиров из "Нацкорпуса" и полиции: что произошло (фото и видео)

В банду входили действующие полицейские, участники войны на Донбассе – они которые терроризировали бизнесменов и угрожали расправой

Задержание националистов и изъятое "добро". Коллаж "Сегодня"

СБУ в Харьковской области разоблачила деятельность мощной преступной группировки. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

СБУ о причине задержания националистов

В спецслужбе заявили, что среди задержанных действующие правоохранители и участники боевых действий на Донбассе. Они занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно. Более того, преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

"Они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументировано случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности поджигали автомобили", – рассказали в СБУ.

Месть вымогателей за отказ "сотрудничать". Фото: СБУ

Во время обысков СБУ изъяла крупные суммы денег, черновые записи учета поборов с предпринимателей, оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.

В прокуратуре рассказали, что "светит" задержанным

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Они подозреваются в совершении преступлений по таким статьям:

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ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 189 (вымогательство);

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

В "Нацкорпусе" все отрицают

В комментарии PavlovskyNEWS пресс-служба "Нацкорпуса" заявила, что речь идет о нескольких единицах легального зарегистрированного оружия. Также уточняют, что масштабных обысков не было – несколько человек сразу отпустили после их завершения, а у некоторых обыски все еще продолжаются в эти минуты. Также в организации опровергли наличие нацистской свастики у задержанных.

Один из задержанных с подозрительными татуировками

"Это языческая символика, которая имеет отношение к религиозным взглядам человека, а не к "нацистской идеологии". Разнообразная солярная (солнечная) символика широко использовалась на территории Украины еще со времен трипольской культуры", – заявили в "Нацкорпусе".

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Киеве компания избила мужчину, а потом один из парней угрожал Нацкорпусом, ножом и пистолетом.

А в декабре прошлого года в Харькове "Нацкорпус" ворвался на сессию райсовета. Они выступили против назначения главы совета.