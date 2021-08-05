СБУ накрила банду рекетирів з "Нацкорпусу" і поліції: що сталося (фото і відео)

До банди входили чинні поліцейські, учасники війни на Донбасі – вони тероризували підприємців и погрожували розправою

Затримання націоналістів і вилучене "добро". Колаж "Сьогодні"

СБУ в Харківській області викрила діяльність потужного злочинного угруповання. Під час спецоперації було затримано майже 50 осіб, вилучено зброю та боєприпаси. Як виявилося – облаву спецназ влаштував на представників "Нацкорпусу".

СБУ про причини затримання націоналістів

У спецслужбі заявили, що серед затриманих чинні правоохоронці та учасники бойових дій на Донбасі. Вони займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Обсяг їх "прибутку" становив понад 1 млн грн щомісяця. Більш того, злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міськради.

"Вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину", зокрема підпалювали автомобілі", – розповіли в СБУ.

Помста здирників за відмову "співпрацювати". Фото: СБУ

Під час обшуків СБУ вилучила великі суми грошей, чорнові записи обліку поборів з підприємців, зброю, боєприпаси, а також посвідчення чинних співробітників Національної поліції.

У прокуратурі розповіли, що "світить" затриманим

В Офісі генпрокурора повідомили, що зараз вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Вони підозрюються у скоєнні злочинів за такими статтями:

Реклама

ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь в ній);

ст. 189 (вимагання);

ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

У "Нацкорпусі" все заперечують

У коментарі PavlovskyNEWS пресслужба "Нацкорпусу" заявила, що йдеться про декілька одиниць легально зареєстрованої зброї. Також уточнюють, що масштабних обшуків не було – кілька осіб відразу відпустили після їх завершення, а у деяких обшуки все ще тривають у ці хвилини. Також в організації спростували наявність нацистської свастики у затриманих.

Один із затриманих з підозрілими татуюваннями

"Це язичницька символіка, яка має відношення до релігійних поглядів людини, а не до "нацистської ідеології". Різноманітна солярна (сонячна) символіка широко використовувалася на території України ще з часів трипільської культури", – заявили в "Нацкорпусі".

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше у Києві компанія побила чоловіка, а потім один з хлопців погрожував "Нацкорпусом", ножем і пістолетом.

А в грудні минулого року у Харкові "Нацкорпус" увірвався на сесію райради. Вони виступили проти призначення голови ради.