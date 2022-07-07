СБУ разоблачила агента, который сдавал оккупантам позиции С-300

СБУ разоблачила агента, который выслеживал нашу ПВО / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку РФ установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ на юге и востоке. Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Днепропетровской области задержан российский агент, разведывавший позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через отработанные каналы закрытой связи.

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По одной из версий, оккупанты планировали использовать эти данные для ракетных ударов или проведения диверсий, чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

Предатель был завербован представителем спецслужб России для разведывательно-подрывной деятельности. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми оккупанты пытались обстрелять область.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила жителя Харькова, который проводил разведывательную деятельность в пользу спецслужб России. 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, возведенных в области.