СБУ викрила агента, який здавав окупантам позиції С-300

СБУ викрила агента, який вистежував нашу ППО / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала спробу РФ встановити місцезнаходження систем протиповітряної оборони ЗСУ на півдні та сході. Подробиці розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Дніпропетровській області затримано російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані координати він мав передати своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв'язку.

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За однією з версій, окупанти планували використовувати ці дані для ракетних ударів чи проведення диверсій, щоб нейтралізувати протиповітряний захист України.

Зрадник був завербований представником спецслужб Росії для розвідувально-підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями УКУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, днями система ППО у Дніпропетровській області збила 6 з 7 ракет, якими окупанти намагалися обстріляти область

Раніше Служба безпеки України викрила мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб Росії. 41-річний чоловік збирав та передавав ворогові інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.