СБУ усилила охрану стратегических объектов – как это повлияет на жизнь украинцев

Правоохранители взяли под усиленную охрану стратегические объекты в Украине. Фото: СБУ / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ усиливает защиту стратегических украинских объектов, чтобы предотвратить попытки дестабилизации обстановки в регионах. Речь идет об объектах критической инфраструктуры и местах массового скопления людей.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Охранять объекты будут подразделения Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.
Что уже сделали в областях?
- Одесская область – силовики отработали алгоритмы взаимодействия для защиты объектов энергетической отрасли вблизи морской акватории.
- Херсонская область – правоохранители усилили защиту Каховской гидроэлектростанции и местного судоходного шлюза. Они круглосуточно патрулируют прилегающие территории охраняемых объектов.
- Днепропетровская область – под усиленную защиту взяли объекты промышленности и энергообеспечения, а также места массового пребывания людей.
Что надо знать украинцам
Из-за нововведений в отдельных районах могут временно ограничить перемещение пешеходов и транспорта, проверять паспорта и проводить осмотр автомобилей.
Кроме того, силовики призвали неотложно сообщать копам такую информацию:
- О подозрительных лицах, которые необоснованно интересуются военными объектами, зданиями органов власти и объектов критической инфраструктуры или же делают фото или видео;
- О подозрительных транспортных средствах или беспилотниках, особенно вблизи стратегически важных объектов;
- О подозрительных предметах или средствах поражения.
Предупредить силовиков можно по телефону 0 800 501 482, электронной почте callcenter@ssu.gov.ua или же прийти к правоохранителям лично.