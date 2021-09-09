Минус еще один террорист. СБУ вместе с Интерполом задержала боевика ИГИЛ

Иностранец находился на территории Украины нелегально и теперь подлежит депортации/Фото СБУ/Коллаж "Сегодня"

В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине провела спецоперацию по задержанию члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. По имеющейся информации, в 2014-2016 годах он находился на территории Республики Турция, где был завербован членами ИГИЛ.

Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Здесь он находился нелегально в нарушение требований миграционного законодательства.

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Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Он не первый

"За последнее время это не единственный боевик "Исламского государства", который был задержан в Украине",- уточнили в комментарии для "Сегодня" правоохранители.

Теракты ИГИЛ в Европе

Группировка ИГИЛ известна своими массовыми терактами и жестокими расправами над представителями разных стран и вероисповеданий. Это более радикальная организация, чем "Талибан" или "Аль-Каида". Здесь казни подлежит представитель любой религии, и даже мусульманин, если он не поддерживает светское или избранное правление ИГИЛ. В 2015 году число казненных ИГИЛ людей только на опубликованных в Сети видеозаписях достигло 5000.

В результате терактов во Франции погибли 130 человек, более 350 получили ранения