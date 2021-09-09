Минус еще один террорист. СБУ вместе с Интерполом задержала боевика ИГИЛ

Иностранец находился на территории Украины нелегально и теперь подлежит депортации/Фото СБУ/Коллаж "Сегодня"
В Одесской области Служба безопасности Украины совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине провела спецоперацию по задержанию члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанный является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности. По имеющейся информации, в 2014-2016 годах он находился на территории Республики Турция, где был завербован членами ИГИЛ.
Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Здесь он находился нелегально в нарушение требований миграционного законодательства.
Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Он не первый
"За последнее время это не единственный боевик "Исламского государства", который был задержан в Украине",- уточнили в комментарии для "Сегодня" правоохранители.
"Затаились и ждали". ИГИЛ за две недели до взрыва в Кабуле предупредил CNN о подготовке к атакам
Теракты ИГИЛ в Европе
Группировка ИГИЛ известна своими массовыми терактами и жестокими расправами над представителями разных стран и вероисповеданий. Это более радикальная организация, чем "Талибан" или "Аль-Каида". Здесь казни подлежит представитель любой религии, и даже мусульманин, если он не поддерживает светское или избранное правление ИГИЛ. В 2015 году число казненных ИГИЛ людей только на опубликованных в Сети видеозаписях достигло 5000.
- 3 ноября 2015 года в Париже (Франция) восемь боевиков ИГИЛ устроили взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстреляли посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан". Погибли 130 человек, более 350 ранены.
- 22 марта 2016 году боевики ИГИЛ устроили взрывы в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене. Погибло 34 человека и более 340 были ранены;
- 12 июня 2016 года сторонник ИГИЛ расстрелял посетителей ночного ЛГБТ-клуба Pulse в Орландо (США). Погибло 50 человек;
- 14 июля 2016 года сторонник ИГИЛ – выходец из Туниса – на грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце (Франция). Погибло 86 человек, 308 раненых;
- 19 декабря 2016 года сторонник ИГИЛ за рулем грузовика въехал в толпу людей на рождественском базаре в Берлине (Германия). Погибли 12 человек, ранены 56;
- 22 марта 2017 года террорист ИГИЛ на машине въехал в людей на Вестминстерском мосту в Лондоне. Погибли 5 человек и 50 ранены;
- 22 мая 2017 года смертник подорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере (Великобритания). Погибли 23 человека, более 120 были ранены.
- 3 июня 2017 года в столице Великобритании сторонники ИГИЛ сначала сбили людей на тротуаре на Лондонском мосту, а затем напали на людей с ножами.
- 7 августа 2017 года белый фургон выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла испанского города Барселона и совершил наезд на пешеходов. Позднее в тот же день в муниципалитете Альканар в Каталонии прогремели два взрыва. Погибли 13 человек.