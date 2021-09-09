Мінус ще один терорист. СБУ разом з Інтерполом зловила бойовика ІГІЛ

Іноземець перебував на території України нелегально і тепер підлягає депортації/Фото СБУ/Колаж "Сьогодні"

В Одеській області Служба безпеки України спільно з Національним центральним бюро Інтерполу в Україні провела спецоперацію із затримання члена міжнародної терористичної організації "Ісламська держава "(ІДІЛ).

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затриманий є вихідцем з Центральної Азії і знаходився в розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов'язаних з фінансуванням терористичної діяльності. За наявною інформацією, у 2014-2016 роках він перебував на території Республіки Туреччина, де був завербований членами ІДІЛ.

Ховаючись від правоохоронних органів, іноземець прибув в Україну. Тут він перебував нелегально в порушенні вимог міграційного законодавства.

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Зараз суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Він не перший

"За останній час це не єдиний бойовик "Ісламської держави", який був затриманий в Україні", – уточнили в коментарі для "Сьогодні" правоохоронці.

Теракти ІДІЛ в Європі

Угруповання ІДІЛ відоме своїми масовими терактами і жорстокими розправами над представниками різних країн і віросповідань. Це більш радикальна організація, ніж "Талібан" або "Аль-Каїда". Тут страті підлягає представник будь-якої релігії, і навіть мусульманин, якщо він не підтримує світське або обране правління ІДІЛ. У 2015 році кількість страчених ІДІЛ людей тільки на опублікованих в Мережі відеозаписах досягла 5000.

У результаті терактів у Франції загинули 130 осіб, понад 350 отримали поранення