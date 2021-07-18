СБУ вызывает в Украину министра обороны России и "православного" олигарха

Ранее правоохранительные органы Украины уже сообщали о подозрении Шойгу и его даже разрешили задержать

Служба безопасности Украины вызывает в Мариуполь министра обороны России Сергея Шойгу и российского бизнесмена Константина Малофеева, которому приписывают финансирование боевиков т.н. "Л/ДНР" на Донбассе, для вручения им подозрений. Об этом говорится в соответствующих повестках СБУ, передает Главком.

Так, Шойгу вызван на 20 июля в следственный отдел для вручения ему подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК ("Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей"). Кроме подозрения следователи хотят допросить его.

Такую же повестку старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко выписал и российскому "православному" олигарху Константину Малофееву. Его подозревают в финансировании т.н. "русского мира" на Донбассе.

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Напомним, в 2016 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении советнику Путина, Шойгу и 13 российским генералам и чиновникам. Им инкриминировали совершение тяжелых преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка. А позже Печерский суд даже разрешил задержать Шойгу.

А в 2017 году финансировавший боевиков российский олигарх Малофеев был объявлен в межгосударственный розыск.