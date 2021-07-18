СБУ викликає в Україну міністра оборони Росії і "православного" олігарха

Раніше правоохоронні органи України вже повідомляли про підозру Шойгу і його навіть дозволили затримати

Служба безпеки України викликає у Маріуполь міністра оборони Росії Сергія Шойгу і російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якому приписують фінансування бойовиків т.зв. "Л/ДНР" на Донбасі, для вручення їм підозр. Про це йдеться у відповідних повістках СБУ, передає Главком.

Так, Шойгу викликаний на 20 липня до слідчого відділу для вручення йому підозри за ч. 3 ст. 27 КК, ч. 5 ст. 260 КК ("Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей"). Крім підозри слідчі хочуть допитати його.

Таку ж повістку старший слідчий Головного управління СБУ у Донецькій і Луганській областях Тарас Бутенко виписав і російському "православному" олігарху Костянтину Малофєєву. Його підозрюють у фінансуванні т.зв. "русского мира" на Донбасі.

Реклама

Нагадаємо, у 2016 році Генеральна прокуратура повідомила про підозру раднику Путіна, Шойгу і 13 російським генералам і чиновникам. Їм інкримінували вчинення тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку. А пізніше Печерський суд навіть дозволив затримати Шойгу.

А у 2017 році російський олігарх Малофєєв, що фінансував бойовиків, був оголошений у міждержавний розшук.