"Сделан в СССР" – магазин попал в скандал из-за товара ко Дню защитника Украины

Товар ко Дню защитника возмутил Сеть / Фото: Коллаж: Сегодня

Онлайн-магазин "Ну шо?" выпустил праздничные товары ко Дню защитника и защитниц Украины с "совковой" надписью и возмутил этим Сеть. На носках и трусах поставили надпись "Таких больше не делают" и "Сделан в СССР".

Фото товаров опубликовали на странице магазина.

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Под публикацией авторы поставили тег #деньзащитникаотечества – праздника, который отмечают российские оккупанты.

Публикация со скандальным товаром. Скриншот

Как отреагировали пользователи Сети?

Читателям такой креатив "не зашел", люди начали активно писать гневные комментарии:

Вы шарите, что наши защитники как раз таки борются против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своими жизнями, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы больны?

Чемодан – вокзал – Россия.

Писать возле #деньзащитника Украины о защите отечества – это дно.

Всегда считала товар с этой страницы всра**м и не качественным, но теперь считаю еще и отвратительным.

Какой День защитника Отечества? вы страну не перепутали?

Что говорят в компании?

Под публикацией в комментарии работники рассказали, почему выбрали эту надпись. Компания подчеркнула, что этот комплект предназначен для старшего поколения, которое действительно родилось в СССР. Однако гневные комментарии все же удалили.

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"Мы не преследуем никаких политических взглядов и идеологий, а хотим, чтобы наши принты были максимально универсальными и уместными под различные жизненные ситуации. Также отметим, что принт об СССР несет посыл к нашим папам и дедушкам, которые действительно родились в это время", – написали в публикации.

Кроме того, авторы публикации написали еще один комментарий – с новыми правилами магазина.

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Одно из них звучит так: "За поднятие политических тем в комментариях, в частности о СССР – вы получаете уже такой привычный бан".

День защитника и защитниц Украины

День защитника и защитниц Украины – государственный праздник, который отмечается с 2014 года. В 2015 году Верховная Рада приняла закон, по которому этот день является официальным выходным. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Также в этот день, по указу президента, всем государственным учреждениям предлагается вывешивать государственный флаг.