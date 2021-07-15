Сегодня Рада рассмотрит отставку Авакова

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. После этого депутаты возьмутся за законопроекты, которых на сегодня в повестке очень много.

Депутаты сначала заслушают главу МВД, а потом примут решение – поддержать его заявление об отставке, или нет. Накануне комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности предложил Раде самой определиться с этим вопросом.

Также депутаты сегодня среди прочего рассмотрят:

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Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы;

проект постановления о проведении торжественного заседания ВР по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины;

законопроект №2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей;

законопроект №3477 о стимулировании развития отрасли электрического транспорта в Украине;

законопроект №5122 о запрете продажи лекарственных средств детям ;

; законопроект №4113 об усилении социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

законопроект №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Напомним, сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит 13 вопросов – большинство из них экологические законопроекты.