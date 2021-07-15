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Сегодня Рада рассмотрит отставку Авакова

15 июля, 09:20

Сергей Мартынец

Накануне комитет по вопросам правоохранительной деятельности предложил депутатам самим решить судьбу министра

Верховная Рада на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос увольнения Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. После этого депутаты возьмутся за законопроекты, которых на сегодня в повестке очень много.

Депутаты сначала заслушают главу МВД, а потом примут решение – поддержать его заявление об отставке, или нет. Накануне комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности предложил Раде самой определиться с этим вопросом.

Также депутаты сегодня среди прочего рассмотрят:

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Напомним, сегодня Верховная Рада проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит 13 вопросов – большинство из них экологические законопроекты.

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Источник: Сегодня

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