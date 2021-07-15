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Рада займеться відставкою Авакова сьогодні щонайперше

15 липня, 10:05

Сергій Мартинець

Напередодні Комітет з питань правоохоронної діяльності запропонував депутатам самим вирішити долю міністра

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Цей пункт стоїть першим на порядку денному. Після цього депутати візьмуться за законопроєкти, яких сьогодні дуже багато.

Депутати спочатку заслухають главу МВС, а потім приймуть рішення – підтримати його заяву про відставку чи ні. Напередодні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності запропонував Раді самій визначитися з цим питанням.

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Також депутати сьогодні серед іншого розглянуть:

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому розгляне 13 питань, більшість з них – екологічні законопроєкти.

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Джерело: Сьогодні

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