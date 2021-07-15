Рада займеться відставкою Авакова сьогодні щонайперше

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні розгляне питання звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Цей пункт стоїть першим на порядку денному. Після цього депутати візьмуться за законопроєкти, яких сьогодні дуже багато.

Депутати спочатку заслухають главу МВС, а потім приймуть рішення – підтримати його заяву про відставку чи ні. Напередодні Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності запропонував Раді самій визначитися з цим питанням.

Реклама

Також депутати сьогодні серед іншого розглянуть:

Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки;

проєкт постанови про проведення урочистого засідання ВР з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України;

законопроєкт № 2713-д про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор і лотерей;

законопроєкт № 3477 про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні;

законопроєкт № 5122 про заборону продажу лікарських засобів дітям ;

; законопроєкт № 4113 про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

законопроєкт № 2553 про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проведе позачергове засідання, на якому розгляне 13 питань, більшість з них – екологічні законопроєкти.