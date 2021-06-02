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В Україні хочуть заборонити продаж ліків дітям: які будуть штрафи

2 червня, 13:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Останнім часом в Українї розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді за допомогою пігулок

Верховна Рада прийняла у першому читанні два законопроєкти щодо заборони продажу ліків дітям до 14 років, а також про штрафи за продаж медпрепаратів.

У чому зараз проблема

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Автори документа посилаються на дані медиків про те, що останніми місяцями в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять.

Є багато факторів, які підштовхують дітей до скоєння самогубств, наприклад, онлайн-ігри в соцмережах, неадекватне сприйняття свого місця в соціумі, занижена самооцінка, нещасна любов та інше. І якщо доступ дітей до інтернету проконтролювати майже нереально, то обмежити вільний доступ неповнолітніх до ліків в аптеках державі під силу.

Як депутати пропонують розв'язати проблему

Законопроєкт №5122 передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років лікарських засобів в аптеках.

Законопроєкт № 5123-1 встановлює адміністративну відповідальність за продаж ліків дітям:

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  • штраф за продаж (в тому числі через інтернет) і за доставку лікарських засобів малолітнім особам в розмірі від 6800 грн до 13 600. За повторне порушення протягом року – 13 600-23 800 грн;
  • розглядатимуть такі справи суди, а поліцейських уповноважать складати відповідні адміністративні протоколи.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", в лютому в Боярці дві семикласниці отруїлися пігулками. Одну дівчинку не вдалося врятувати, а інша школярка потрапила до лікарні. За версією поліції, подруги побачили в одній з соцмереж відеочелендж, де пропонувалося випробувати дію ліків на собі.

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