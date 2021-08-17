Секретарь СНБО: "В Кабул будет столько рейсов, сколько нужно, чтобы вывезти всех украинцев"

Сегодня Украина должная отправить в Афганистан еще один самолет для эвакуации украинцев и граждан других стран.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" .

"Первый самолет уже находится на территории Украины. Второй самолет должен уже отправиться в Афганистан на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не потребовалось рейсов, чтобы мы выполнили свои обязанности. Ситуация находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Периодически происходят встречи, он собирает экспертов по этому вопросу. И мы этот вопрос держим на контроле", – отметил Алексей Данилов.

Украинцы в заложниках