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Секретарь СНБО: "В Кабул будет столько рейсов, сколько нужно, чтобы вывезти всех украинцев"

Ирина Ковальчук
17 августа, 18:52
В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что все украинцы будут вывезены из Афганистана

Сегодня Украина должная отправить в Афганистан еще один самолет для эвакуации украинцев и граждан других стран.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" .

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"Первый самолет уже находится на территории Украины. Второй самолет должен уже отправиться в Афганистан на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не потребовалось рейсов, чтобы мы выполнили свои обязанности. Ситуация находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Периодически происходят встречи, он собирает экспертов по этому вопросу. И мы этот вопрос держим на контроле", – отметил Алексей Данилов.

Украинцы в заложниках

  • Как известно, в данный момент 120 украинцев пытаются покинуть Афганистан. Однако, эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украина Олег Николенко.
  • По состоянию на утро 17 августа, второй самолет с украинцами был заблокирован в аэропорту Афганистана из-за беспорядков на аэродроме Кабула. 90 наших граждан и членов их семей не могли покинуть страну, где власть перешла к военной группировке "Талибан".
  • Также известно, что талибы взяли под свой контроль одну из баз в Кабуле, где живут украинцы и другие иностранцы, и требуют сдать оружие. Еды и воды людям хватит еще на неделю.

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