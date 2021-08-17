Секретар РНБО: "В Кабул буде стільки рейсів, скільки потрібно, щоб вивезти усіх українців"

Сьогодні Україна має відправити ще один літак для евакуації українців та громадян інших країн з Афганістану.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24".

"Перший літак вже знаходиться на території України. Другий літак має вже відправитися в Афганистан на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів, щоб ми виконали свій обов'язок. Ситуація знаходиться на контролі у президента України Владимира Зеленського. Періодично відбуваються зустрічі, він збирає фахівців з цього питання. І ми це питання тримаємо на контролі", – зазначив Олексій Данілов.

Українці в заручниках