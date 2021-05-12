Секс-вечеринка против Путина: Лещенко из "Укрзализныци" нелепо оправдал супругу за выступление в Москве

Коллаж "Сегодня"

Член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко назвал концерт в Москве его супруги Анастасии Топольской (Dj Nastia) поддержкой жертв режима президента РФ Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире 4 канала.

Он считает, что его супруга заслуживает на поддержку от украинцев за популяризацию Украины в мире, поскольку она известный диджей. Также он отметил, что она не сменила гражданство, хотя много раз могла это сделать.

В то же время член набсовета "Укрзализныци" в ее оправдание заявил, что поездка Анастасии в Москву была поддержкой тех людей, которые являются прямыми жертвами режима Путина.

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"Что касается конкретно мероприятий, которые происходили в России, то на самом деле она в стране, которая ущемляет эту культуру и представителей этой культуры... Потому что в России это мероприятие, которое происходило, оно проходило в том числе с участием широкого привлечения представителей ЛГБТ-сообщества – меньшинства, которое страдает от Путина, от Кадырова (главы Чечни)", – заявил Лещенко.

Напомним, на скандал, спровоцированный ее поездкой в страну-агрессор, супруга Лещенко ответила фотографией с голой попой.