COVID-сертификаты. Какие преимущества ждут привитых украинцев

Министр Степанов подчеркнул, что украинский документ полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами

Фото: коллаж "Сегодня"

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что сертификаты о COVID-вакцинации будут давать украинцам определенные преимущества.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, речь идет о посещении развлекательных мероприятий и путешествиях.

"Таким образом, мы будем мотивировать украинцев более сознательно относиться к своему здоровью – не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение, и тестироваться на ковид", – рассказал глава ведомства.

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Он также отметил, что разработкой цифрового сертификата занимается Минцифры – на основе требований европейских COVID-паспортов и международных сертификатов ВОЗ.

Министр подчеркнул, что украинский документ полностью синхронизируют со странами-членами ЕС и другими государствами.

Как сообщалось ранее, министры туризма стран "Большой двадцатки" в ходе видеоконференции 4 мая поддержали запуск паспортов вакцинации от коронавируса.

Также мы писали, что в Италии начнут применять собственные "зеленые пропуска" на месяц раньше Европейского Союза – во второй половине мая.