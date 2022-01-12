Сейшелы для украинских туристов: какие условия въезда и цены

Из Украины можно улететь на Сейшельские острова / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин ранее одобрил проект Соглашения между Украиной и Сейшельскими островами о взаимной отмене визовых требований. "Сегодня" решил рассказать, на каких условиях можно улететь на острова, а также сколько это будет стоить.

Безвизовый режим

По новому Соглашению украинцы могут посетить Сейшелы без оформления визы до 90 дней. Когда будет подписан договор и с какой даты он вступит в действие – в МИДе сообщат дополнительно.

Реклама

В свою очередь гражданам Сейшельских островов для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде (е-виза).

Сейчас виза для украинцев по прибытию в страну – бесплатная.

Какие COVID-документы нужны

Отметим, что всем иностранцам, которые прибывают в страну не нужно будет проходить карантин, им понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета. А также действительно медицинское страхование для путешествий, покрывающее как минимум изоляцию, карантин и возможное лечение COVID-19.

Реклама

Однако для одной страны мира острова все же останутся закрыты – для Южной Африки, поскольку там была вспышка мутированного коронавируса.

Цены на перелет

Перелет Киев – Сейшелы от МАУ предполагает две пересадки: в Дубае и в Аддис-Абебе.

Маршрут будет таким:

Реклама

отправление из Международного аэропорта "Борисполь" (KBP) рейсом PS 373;

пересадка в Международном аэропорту "Дубай" (DXB) на рейс ET:PS 9613, ET:PS 9601 или ET:PS 9603;

пересадка в Международном аэропорту "Боле" в Аддис-Абебе (ADD) на рейс ET:PS 9619;

прибытие в Международный аэропорт Сейшельских островов (SEZ).

Время полета и расписание самолетов Киев — Сейшелы можно узнать в разделе бронирования.

Самый дешевый билет на остров МАЭ (Сейшелы) стартует от 14 665 грн.

Читайте также: