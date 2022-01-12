Як українцям потрапити на Сейшели під час пандемії: умови та ціни

З України можна полетіти на Сейшельські острови / Фото: Колаж: Сьогодні

З України на Сейшельські острови можна вилетіти, маючи при собі лише негативний ПЛР-тест. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти, на яких умовах можна потрапити на острови, а також скільки це коштуватиме.

Безвізовий режим

За новою Угодою українці можуть завітати до Сейшелів без оформлення візи до 90 днів. Коли буде підписано договір і з якої дати він набуде чинності – у МЗС повідомлять додатково.

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Своєю чергою громадянам Сейшельських островів для в'їзду до України необхідно оформити візу у закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-віза).

Наразі віза для українців після прибуття до країни – безкоштовна.

Які COVID-документи потрібні

Зазначимо, що всім іноземцям, які прибувають до країни, не потрібно буде проходити карантин, їм знадобиться тільки негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прильоту. А також справді медичне страхування для подорожей, що покриває як мінімум ізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.

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Проте для однієї країни світу острови все ж таки залишаться закритими – для Південної Африки, оскільки там був спалах мутованого коронавірусу.

Ціни на переліт

Переліт Київ – Сейшели від МАУ передбачає дві пересадки: у Дубаї та в Аддіс-Абебі.

Маршрут буде таким:

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відправлення з Міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP) рейсом PS 373;

пересадка в Міжнародному аеропорту "Дубай" (DXB) на рейс ET: PS 9613, ET: PS 9601 або ET: PS 9603;

пересадка в Міжнародному аеропорту "Боле" в Аддіс-Абебі (ADD) на рейс ET: PS 9619;

прибуття до Міжнародного аеропорту Сейшельських островів (SEZ).

Час польоту та розклад літаків Київ – Сейшели можна дізнатись у розділі бронювання.

Ціна на найдешевший квиток на острів МАЕ (Сейшели) стартує від 14 665 грн.

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