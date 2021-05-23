Шар сильно трясло, а люди кричали "Спасайте!" – эксклюзивные подробности трагедии в Каменец-Подольском

Крушение воздушного шара в селе Кульчиевцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны новые подробности крушения воздушного шара с людьми на борту в селе Кульчиевцы. Как оказалось, летательный аппарат использовали впервые, а причиной его падения могли стать погодные условия.

Об этом "Сегодня" рассказала очевидица произошедшего Татьяна Шельварчук-Прядийчук.

"Многие говорят, что корзина шара зацепилась за электропровода, но это не так! Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и он стал похож на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за внезапно начавшегося ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине изо всех сил кричали: "Спасайте!" Затем появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд. Мы быстро сели в машину и погнали туда", – отметила она.

По словам женщины, благодаря соседям стала понятна хронология трагедии – шар начал падать в районе местного кладбища, а потом зацепился за деревья.

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде бы оторвало руку. Несмотря на это, мужчина нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о нашу яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент. Этот человек выпал прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа в огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги", – сказала Татьяна.

По словам местных жителей, окончательно шар остановился, только когда сломал три сосны.

"Тот человек, который помогает взлетать шарам, рассказал нам, что это был первый вылет этого шара. Все пострадавшие не могли вспомнить, было их в шаре шесть или пять. В таком шоке они находились, что не передать. Я пыталась помочь выжившей женщине, но когда убедилась, что с ней относительно все нормально, то не стала ее трогать до приезда скорой".

По словам жителей Каменец-Подольского, за последнюю неделю это уже третье происшествие с воздушными шарами – два дня назад один из из них аварийно сел прямо на дорогу, второй едва не приземлился на частный дом.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 22 мая, вечером вблизи с. Кульчиевцы в районе кладбища. Пролетая над линией высоковольтных передач, воздушный шар задел корзиной электрическую линию, что повлекло опрокидывание корзины, в которой находились люди.