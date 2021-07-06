Шарика больше нет. Умерла собака, которую Брагар предлагал пенсионерке продать

В прошлом году депутат попал в громкий скандал из-за своего неожиданного ответа женщине из села Аджамка, а пес стал известен на всю страну

После того, как случился скандал с остановкой якобы нетрезвого нардепа Евгения Брагара, журналисты "Сегодня" вспомнили известный скандал с его участием – как он предлагал пенсионерке продать собаку ради выживания. Мы узнали, что тот пес Шарик, который прославился на всю страну, уже умер.

Зимой прошлого года нардеп отличился тем, что в телестудии скандально ответил на вопрос пенсионерки о субсидиях. Когда 66-летняя жительница села Аджамка Кировоградской области Любовь Колючая спросила депутата, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен, когда за газ нужно заплатить более 2 тысяч, Брагар ответил, что, мол, можно продать собаку и на эти деньги жить.

Позже выяснилось, что у Любови Павловны собака-дворняжка по кличке Шарик. Спустя более года после этой истории оказалось, что теперь женщине нечего продавать, если бы даже и захотела.

"Зимой умер муж Любови Павловны, а через неделю умерла и собака. Сейчас женщина осталась одна", – сообщила нам поселковая староста Аджамки Татьяна Зайченко.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Евгения Брагара остановили полицейские, которые утверждали, что он находился в нетрезвом состоянии. Все бы ничего, но оказалось, что патрульные на включили нагрудные камеры при задержании, а депутат пожаловался, что у него вымогали взятку и его "наркотическое опьянение" было выдумкой. В результате полицейских на время служебного расследования отстранили и их сейчас проверяют, пока ждут результаты анализов нардепа на наркотики. Тем временем сам Барагар сделал уже два теста.