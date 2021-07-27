Шарию закрыли дорогу в ЕС: окончательное решение суда Литвы

По мнению юриста, теперь Шарий должен выехать из ЕС. Фото Reuters/ Коллаж "Сегодня"

Скандальному украинскому блогеру Анатолию Шарию суд Литвы отказал в обжаловании решения департамента миграции о лишении его статуса беженца. Теперь журналист должен в ближайшее время покинуть территорию Литвы.

Об этом написал в Twitter юрист Марк Фейгин.

Юрист Марк Фейгин внимательно следит за Шарием

По мнению юриста, после такого решения Шарию придется покинуть территорию Евросоюза.

"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение, но после отказа он должен оставить ЕС", – написал Фейгин в Твиттере.

На своей странице в Твиттере Шарий не стал разъяснять, что же означает это решение литовского суда. И намекнул, что не собирается никуда уезжать. "Что??? Покинуть ЕС", – таков была цензурная часть комментария блогера.

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Напомним, в мае Литва лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене. 16 февраля ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Читайте подробнее, чем известен блогер Шарий и за что его обвиняют в госизмене.

СБУ объявило журналиста в розыск. Представители спецслужби отмечают, что Шарий мог действовать по заказу иностранных структур.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария после публикаций о его прокремлевской деятельности.