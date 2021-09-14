Шесть областей Украины не соответствуют зеленой зоне

Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

Все области Украины, по состоянию на 14 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в Винницкой области динамика госпитализаций больных коронавирусом сейчас составляет 56,3%, хотя предварительно составила 37,4%.

В частности, Волынская область уже длительное время демонстрирует плохую статистику COVID-госпитализаций. По последним данным, она в данном регионе составляет 64,8%, а ранее колебалась в пределах 62,6-65%.

Кроме того, к данному списку присоединилась и Закарпатская область, там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 55,6%, однако еще днями ранее составляла 22,4-40,8%.

Между тем, уже вторую неделю наблюдается плохая динамика во Львовской области, сейчас она остановилась на отметке 84,6%, поднявшись с 72,3-82,6% предыдущих.

Ситуация с COVID-госпитализациями ухудшилась и в Николаевской области, сейчас этот показатель составляет 53,9%, хотя еще недавно был 14,4%.

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Одесская область также сейчас имеет плохую статистику госпитализаций COVID-больных. По последним данным, этот показатель равен 57,5%, а ранее находился в пределах 52,3-53,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

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Сколько украинцев заболело за сутки

В Украине за последние сутки выявили 3332 новых случая инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 321 156 человек.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 97 жителей Украины (всего – 54 457).

Вылечить удалось 2 223 272 инфицированных (1404 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.