Шикарная суббота, а потом – дождь: синоптик дала "теплый прогноз" на выходные

В Украину вернулось потепление, в некоторых областях будет почти лето – но погоду подпортят периодические грозы

/ Фото: Pixabay

В Украине начинает налаживаться погода, и на выходных будет очень тепло. В субботу без дождей, а в воскресенье в некоторых областях страны будет греметь.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Суббота

22 мая вся Украина погрузится в солнце, сухой погоды и тепла.

Температура воздуха ожидается 20-24 градуса.

В западных областях 17-22 тепла.

Дождей завтра не будет, разве что только к вечеру на западе появится первый дождь с грозой. В то же время порывы юго-западного ветра в этих областях могут достигать штормовых значений, 15-20 метров в секунду.

В Киеве ожидается солнечная погода с температурой воздуха 20-23 градуса.

Реклама

Воскресенье

В воскресенье теплее всего будет на юго-востоке, 23-26 градусов. В остальных областях, как и в субботу, 20-24 тепла.

Атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западные области, на север и в центр (кроме Днепропетровской области).

На юге и востоке удержится сухая солнечная теплая погода.

В воскресенье в Киеве появится дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит 18-21 градус.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.