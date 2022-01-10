Школьница сломала руку, а учитель приложила мороженую рыбу. В Одесской области произошло ЧП на уроке

Пока девочка выполняла упражнение, учительница отвернулась и чем-то занималась в телефоне. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области шестиклассница сломала руку на уроке физкультуры. Однако вместо того, чтобы оказать помощь, ее просто отпустили раньше из школы.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

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11-летняя ученица Новозарицкой школы (Захаровский район) сломала руку еще 16 декабря. Новая учительница физкультуры заставила прыгать девушку через козла, хотя ребенок раньше такого не делал.

"Сама отвернулась и чем-то занималась в телефоне. Дочь прыгнула неудачно и у нее сразу начала болеть рука, она словно извратилась. Дочь расплакалась, но учительница только улыбнулась", – рассказала мать пострадавшей ученицы.

После этого на нее не обратили внимание и она обратилась за помощью к другим педагогам, которые были в школе. Позже учительница физкультуры все же принесла из кухни мороженую рыбу и стала прикладывать холод к руке. Девочка еще пошла на уроки, но боль была настолько сильной, что она сама отпросилась домой.

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Учителя матери школьницы не позвонили по телефону и скорую тоже не вызывали.

Оказалось, что ребенок сломал руку

Девочка рассказала маме о событиях в школе только вечером. К утру за ребенком наблюдали дома, а уже с утра на следующий день они поехали в больницу.

"Мы поехали в райцентр. Нам, чтобы добраться туда, нужно 600 грн за машину заплатить. Взяли направление на рентген. На снимке доктор увидел двойной перелом и дочери наложили гипс", – рассказала мама школьницы.

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У ребенка сломана рука. Фото: Обозреватель

В школе своей вины не признают

Учительница физкультуры заявила, что школьницы должны взять справку о том, что рука действительно сломана, и только тогда ребенок сможет не заниматься на уроках физкультуры.

А руководство школы отказалось объяснять, почему маме девочки не сообщили об инциденте на уроке.

В полиции вообще прибегли к угрозам

Мама написала заявление в местную полицию, но поговорить со следователем Тодоренко удалось только по телефону – она объяснила это тем, что была на похоронах.

К тому же следователь пригрозила матери школьницы, что на нее могут составить протокол за несвоевременно оказанную помощь, если она будет и дальше добиваться справедливости.

Мать девушки пожаловалась во все инстанции

Только после этого в районе взялись проверять это чрезвычайное событие. Она позвонила по телефону даже на правительственную горячую линию.

Директор школы создала комиссию и провела проверку. После того, как врачи подтвердили наличие травмы у ребенка заведующая филиалом школы Анна Рангу и учительница физкультуры Елена Христоризенко получили выговоры за несоответствующее исполнение своих обязанностей.

Ребенку грозит буллинг?

По словам матери пострадавшей девочки, через две недели, пока она сидела дома со сломанной рукой, только один педагог передал ей задание.

"Никто из учителей не то что не поинтересовался здоровьем, они даже не передали домашнее задание. Девочка не написала ни одной контрольной в конце полугодия, она не получила табель. И если вы думаете, что это в первый раз, то ошибаетесь. Во время локдаунов, когда дети занимались на удаленке, многие учителя не проводили уроки. Можно назвать лишь нескольких педагогов, которые действительно переживают за знания у детей", – возмутилась Елена, мать школьницы.

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