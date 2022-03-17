Шмыгаль посоветовал министру обороны Великобритании использовать кодовое слово "паляныця"

Премьер-министр Украины дал важный совет министру обороны Великобритании. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что с ним попытался поговорить самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

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Что произошло

"Сегодня со мной попытался поговорить самозванец, выдававший себя за украинского премьера. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов и – после того, как у меня возникли подозрения – я прервал звонок", – заявил он.

По его словам, никакие "российская дезинформация, искажения и грязные уловки" не могут отвлечь внимание от нарушений РФ прав человека и незаконного вторжения в Украину.

Ответ Шмыгаля

В свою очередь Денис Шмыгаль попросил министра, чтобы тот в следующий раз попросил собеседника произнести слово "паляныця" перед тем, как начать разговор:

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"В следующий раз, господин министр, попросите произнести слово "паляница" перед тем, как начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир видит, что за Украиной стоит правда".

Напомним, президент США Джо Байден 17 марта назвал президента России Владимира Путина "настоящим головорезом" и "кровавым диктатором", ведущим аморальную войну против Украины.

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