Шмигаль порадив міністру оборони Великої Британії використати кодове слово "паляниця"

Прем'єр-міністр України дав важливу пораду міністру оборони Великобританії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що з ним спробував поговорити самозванець, який видавав себе за прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.

Реклама

Що сталося

"Сьогодні зі мною спробував поговорити самозванець, який видавав себе за українського прем'єра. Він поставив кілька питань, що вводять в оману, і – після того, як у мене виникли підозри – я перервав дзвінок", – заявив він.

За його словами, жодні "російська дезінформація, спотворення та брудні хитрощі" не можуть відвернути увагу від порушень РФ прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Відповідь Шмигаля

Своєю чергою Денис Шмигаль попросив міністра, щоб той наступного разу попросив співрозмовника вимовити слово "паляниця" перед тим, як розпочати розмову:

Реклама

"Наступного разу, пане міністре, попросіть вимовити слово "паляниця" перед тим, як почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною стоїть правда".

Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 березня назвав президента Росії Володимира Путіна "справжнім головорізом" та "кривавим диктатором", що веде аморальну війну проти України.

Читайте також: