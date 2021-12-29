Штамм "Омикрон" нашли еще в двух регионах Украины – сколько уже заболевших

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса и опасные штаммы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине обнаружили пять новых случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Всего в стране уже шесть заболевших.

Об этом рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин в Facebook.

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Где обнаружили "Омикрон"?

Новый штамм зафиксировали у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области. Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове.

Три пациента с подтвержденными случаями вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Сейчас идет эпидемиологическое расследование, медики обследуют контактные лица.

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Кузин напомнил, что первый случай подтвердили еще 18 декабря в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

Почему ПЦР-тест может не увидеть "Омикрон"?

Почти треть ПЦР-тестов могут показать ложный негативный результат, однако если все симптомы пациента свидетельствуют о ковиде, у врачей есть план действий. Медики отправляют больных делать повторные тесты.

Профессор Сергей Крамарев объяснил, что чувствительность ПЦР-тестов в лучшем случае достигает 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложными.

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При этом тест может не увидеть не только "Омикрон", но и другие штаммы.