Штраф 17 тыс. гривен – для пассажиров без прививки? В Украине могут изменить правила перевозок

В Украине могут ввести огромные штрафы для пассажиров без прививки / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство инфраструктуры может изменить правила перевозок, которые введут с 21 октября. Власти могут обязать платить штраф 17 тысяч гривен за отсутствие COVID-сертификата самих пассажиров, а не водителей и перевозчиков.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Рассмотреть такой вариант власти решили после переговоров с перевозчиками, которые митинговали у стен Мининфраструктуры.