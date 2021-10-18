Штраф 17 тис. гривень для пасажирів без щеплення? В Україні можуть змінити правила перевезень

В Україні можуть ввести величезні штрафи для пасажирів без щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство інфраструктури може змінити правила перевезень, які введуть з 21 жовтня. Влада може зобов'язати платити штраф 17 тисяч гривень за відсутність COVID-сертифіката самих пасажирів, а не водіїв і перевізників.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Розглянути такий варіант влада вирішила після переговорів з перевізниками, які мітингували під стінами Мінінфраструктури.

"Відбулася зустріч з представником міністерства інфраструктури. Ми хочемо, щоб штраф за порушення карантинних норм, 17 тис грн. перекласти на пасажирів, а не на водіїв. Наші вимоги озвучать міністру, потім прем'єру і в 19:00 буде нова зустріч в Міністерстві інфраструктури щодо цього питання", – сказали нам перевізники.

Які правила введуть 21 жовтня?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, діючий 72 години.

Ці правила не стосуватимуться неповнолітніх: