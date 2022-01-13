Сигнал устойчив: украинский спутник вышел на связь после запуска

Спутник стартовал с космодрома в 17:25/Фото: Pioxabay, коллаж: "Сегодня"

13 января в США ракетой Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX, успешно запустили спутник украинского производства "Сич-2-30". Космический аппарат уже вышел на связь.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

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Подробности

Как сообщил Владимир Тафтай, был проведен первый сеанс связи с украинским спутником.

"Сигнал есть. Сигнал устойчив. Всех поздравляю!", — написал в соцсети глава Госкосмоса.

Запуск украинского спутника

Спутник "Сич-2-30" стартовал вместе с ракетой в 17:25 по Киеву, отделение от ракеты и выход на орбиту произошли в 18:50.

Он будет делать снимки земли в видимом и инфракрасном диапазоне, в том числе, будет мониторить леса, реки и поля, – например, сможет отследить незаконную вырубку лесов в Карпатах. Кроме того, он соберет данные о загрязнении природы в Украине и отследит перемещение техники, в том числе военной, и кораблей у границ страны.

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Общая масса спутника составляет около 210 кг при 40 кг полезной нагрузки.

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