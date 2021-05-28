Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя (фото)

В районе ООС в Донецкой области представители фискальных служб и Национальной гвардии обнаружили скрытые помещения с фальсифицированным алкоголем.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Кроме фискалов и военнослужащих Национальной гвардии Украины, в операции приняли участие сотрудники харьковского главка ГФС, обнаружившие группу лиц, которая в складских и торговых помещениях на территории Донецкой области хранила и сбывала фальсифицированные алкогольные напитки.
Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС
Продавали фальсификат мошенники через оптово-розничную сеть Харькова и области, а также через группы в мобильных приложениях. А доставляли с помощью курьерской службы по всей территории Украины.
Читайте также: Украину заполонил "паленый алкоголь". 10 фактов, указывающих на подделку
Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1300 литров фальсифицированных алкогольных напитков на общую сумму более 300 тыс. гривен, говорится в сообщении.
Силовики на Донбассе накрыли склад паленого алкоголя / Facebook ООС
Ранее писалось, что под Киевом в Обухове накрыли огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем.
Также напомним, в Николаеве полиция накрыла цех по производству контрафактного алкоголя.
А в 2016-м паленым алкоголем, который разливали в Люботине Харьковской области, отравились 150 человек, умерли более 70 человек.
Новости на эту же тему: