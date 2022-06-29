Синоптики дали свежий прогноз, в каких регионах Украины ухудшится погода

В Украину пришла непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 30 июня будет теплым, но дождливым. Так, сохранится 30-градусная жара, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди с грозами. Поэтому необходимо взять с собой зонтик, выходя из дома. Ясная и безоблачная погода ожидается только на востоке и западе, кроме Ровенской области.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 30 июня

В западных областях Украины ночью ожидается 18-20 градусов тепла. Дневная температура будет доходить до 38 градусов. Преимущественно без осадков, в Ровенской и Житомирской областях возможны дожди с грозами.

На юге Украины ночью синоптики прогнозируют 19-21 градус, днем до 30. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях будут грозовые дожди.

В центральных областях днем пройдут дожди с грозами. Ночью прогнозируют 16-18, днем 27-29 жары.

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На севере – в Сумской и Черниговской областях – также будут дожди с грозами. Ночная температура 16-18 градусов, днем будет 27-29.

В Киеве в четверг днем синоптики прогнозируют дождь и грозу. Ночью 18-20 градусов, дневная температура 28-30.

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Погода в Украине будет дождливой

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.