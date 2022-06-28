Гидрометцентр дал прогноз, в каких областях Украины переменится погода (фото)

В ряде регионов 30-градусную жару "разбавят" дожди с грозами

Украинцев предупредили о перемене погоды / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 29 июня, по всей территории страны сохранится 30-градусная жара, однако в северных, центральных, южных областях и в Киеве днем пройдут дожди с грозами. На востоке и на западе, кроме Ровенской и Хмельницкой областей, синоптики Укргидрометцентра обещают ясную и безоблачную погоду.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 29 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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В западных областях Украины ночью ожидается 17-19 тепла. Дневная температура будет доходить до 34 градусов. Преимущественно без осадков, в Ровенской и Хмельницкой областях возможны дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На юге Украины ночью синоптики прогнозируют 17-19 градусов, днем до 32. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях грозовые дожди, в Запорожской области и в Крыму солнечно. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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В центральных областях днем пройдут дожди с грозами. Ночью прогнозируют 17-19, днем 29-31 жары. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере – в Сумской и Черниговской областях – также будут дожди с грозами. Ночная температура 17-19 градусов, днем будет 27-29. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в среду днем синоптики ожидают грозу. Ночью 18-20 градусов, дневная температура 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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Дождь в Киеве / Фото: УНИАН Дождь в Киеве / Фото: УНИАН Дождь в Киеве / Фото: УНИАН Дождь в Киеве / Фото: УНИАН 1 /4

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.