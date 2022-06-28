Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 День Конституції ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці ⚠ Загроза з Білорусі ✅ Саміт G7
СЬОГОДНІ Новини України

Гідрометцентр дав прогноз, у яких областях України зміниться погода (фото)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 червня, 11:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У низці регіонів 30-градусну спеку "розбавлять" дощі з грозами
Українців попередили про зміну погоди
Українців попередили про зміну погоди / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Згідно з прогнозом погоди в Україні на 29 червня, по всій території країни утримається 30-градусна спека, проте у північних, центральних, південних областях та у Києві вдень пройдуть дощі з грозами. На сході та на заході, крім Рівненської та Хмельницької областей, синоптики Укргідрометцентру обіцяють ясну та безхмарну погоду.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 29 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

Реклама

У західних областях України вночі очікується 17-19 тепла. Денна температура сягатиме 34 градусів. Переважно без опадів, у Рівненській та Хмельницькій областях можливі дощі із грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На півдні України вночі синоптики прогнозують 17-19 градусів, вдень до 32. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях грозові дощі, у Запорізькій області та Криму сонячно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Реклама

У центральних областях вдень пройдуть дощі із грозами. Вночі прогнозують 17-19, удень 29-31 спеки. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі – у Сумській та Чернігівській областях – також пройдуть дощі з грозами. Нічна температура 17-19 градусів, удень 27-29. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в середу вдень синоптики очікують на грозу. Вночі 18-20 градусів, денна температура 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Реклама

Дощ у Києві | Фото: уніан
Дощ у Києві / Фото: уніан
Дощ у Києві | Фото: уніан
Дощ у Києві / Фото: уніан
Дощ у Києві | Фото: уніан
Дощ у Києві / Фото: уніан
Дощ у Києві | Фото: уніан
Дощ у Києві / Фото: уніан
1/4

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 28 червня
1
Особовий склад 35250
Особовий склад
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артилерія 778
Артилерія
5
Засоби ППО 102
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2589
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
Історія звитяги
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21109.83

Bitcoin Cash (BCH)

112.42

Binance Coin (BNB)

239.63

Ethereum (ETH)

1221.87

Litecoin (LTC)

56.31

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти