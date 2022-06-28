Гідрометцентр дав прогноз, у яких областях України зміниться погода (фото)

У низці регіонів 30-градусну спеку "розбавлять" дощі з грозами

Українців попередили про зміну погоди / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Згідно з прогнозом погоди в Україні на 29 червня, по всій території країни утримається 30-градусна спека, проте у північних, центральних, південних областях та у Києві вдень пройдуть дощі з грозами. На сході та на заході, крім Рівненської та Хмельницької областей, синоптики Укргідрометцентру обіцяють ясну та безхмарну погоду.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 29 червня, розповіли в Укргідрометцентрі.

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У західних областях України вночі очікується 17-19 тепла. Денна температура сягатиме 34 градусів. Переважно без опадів, у Рівненській та Хмельницькій областях можливі дощі із грозами. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На півдні України вночі синоптики прогнозують 17-19 градусів, вдень до 32. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях грозові дощі, у Запорізькій області та Криму сонячно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У центральних областях вдень пройдуть дощі із грозами. Вночі прогнозують 17-19, удень 29-31 спеки. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На півночі – у Сумській та Чернігівській областях – також пройдуть дощі з грозами. Нічна температура 17-19 градусів, удень 27-29. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в середу вдень синоптики очікують на грозу. Вночі 18-20 градусів, денна температура 29-31. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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Дощ у Києві / Фото: уніан Дощ у Києві / Фото: уніан Дощ у Києві / Фото: уніан Дощ у Києві / Фото: уніан 1 /4

У МОЗ попередили про ризики через спеку

У Центрі громадського здоров'я МОЗ попередили, що особливо важко переносять спеку гіпертоніки та люди з захворюваннями серця: у них у цей час частішає серцебиття, розширюються периферичні судини, набрякають ноги, зростає ймовірність утворення тромбів.

Також українцям порадили у спеку в жодному разі не залишати дітей одних у машині. Діти більш вразливі до теплових ударів, ніж дорослі, і їх перегрів настане у 3-5 разів швидше.

Крім того, ветеринарка Лідія Лободіна дала поради, як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку.