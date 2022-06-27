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Синоптики предупредили о перемене погоды в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 июня, 11:53
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Всю территорию страны накроет сильная жара
Укргидрометцентр прогнозирует сильную жару по всей стране
Укргидрометцентр прогнозирует сильную жару по всей стране / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 28 июня, по всей стране ожидается сильная жара. Дожди с грозами отступят окончательно, столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки, а местами температура будет достигать 35 градусов. Во вторник украинцам будет важно беречься от солнечного либо теплового удара, а также соблюдать водный баланс в организме.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 28 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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В западных областях Украины ночная температура составит 17-19 тепла. Днем жара будет доходить до 32-33 градусов, местами до 35. Без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

На юге Укргидрометцентр прогнозирует жаркую погоду без осадков. Ночная температура составит 18-20 градусов, днем до 33. В Крыму днем ожидается 27-29 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Фото: Укргидрометцентр

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В центре Украины синоптики ожидают солнечную и жаркую погоду – ночью 17-19, днем 32-34. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На севере, в Сумской и Черниговской областях, ночью воздух прогреется до 17-19 градусов, днем 32-34. Без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Укргидрометцентр обещает ночью 16-18 градусов, днем до 34 жары. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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В Киеве во вторник ночью синоптики прогнозируют 19-21 градус, днем жара будет достигать 35 градусов. Ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

/ Фото: УНИАН

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.

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