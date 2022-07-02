Синоптики прогнозируют грозы в ряде областей Украины

В Украине будет жарко, местами грозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье 3 июля в большинстве областей Украины будет жаркая погода без осадков. Ожидается температура воздуха в районе 30 градусов. А в западной части страны усилятся дожди с грозами. Подробный прогноз погоды дал Укргидрометцентр.

Какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 3 июля

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В центральных и северных регионах ночью температура воздуха будет +14+16 градусов. Днем прогнозируется +29+32.

На востоке Украины ожидается ночью +13+16 градусов, днем ​​синоптики обещают +27...+31.

На западе ночная температура составит +15+18 градусов, днем +24+28, в Закарпатье будет +31+33. Грозы ожидаются в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской областях.

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На юге ночью температура будет +15+17 градусов, в Одесской области +18+20. Днем ​​температура в Одессе прогнозируется +26+28, на остальной территории +28+31.

В Киеве и области в воскресенье ожидается жаркая погода. Ночью +14.+18 градусов, дневная температура будет +30+32.

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Правила поведения в жару

Жаркую погоду особенно тяжело переносят гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

В жару врачи рекомендуют не выходить на улицу без необходимости. Если вы все же выходите, не забывайте о головных уборах, чтобы не напекло голову, и пейте побольше воды — в жару организм теряет много влаги. Также обязательно нужно пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не повышать риск рака кожи.

Также украинцам советуют в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые, и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

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