Ситуация на Донбассе обострилась – один военный погиб, еще двое ранены

На Донбассе погиб военный, еще двое ранены. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вражеских действий с начала суток 7 ноября один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое также ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли?

Рядом с Павлополем враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Гнутова противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс выстрелов ВОГ-17. Рядом с Водяным , что на Приазовье, боевики задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

, что на Приазовье, боевики задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17. Позиции наших воинов возле Новозвановки да Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

да попали под обстрел из минометов калибра 120 мм. В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. В направлении Песок обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потери ВСУ

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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