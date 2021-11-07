Ситуація на Донбасі загострилася – один військовий загинув, ще двоє поранені

На Донбасі загинув військовий, ще двоє поранені. / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ворожих дій з початку доби 7 листопада один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє також зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли?

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Гнутового противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарата скинув постріли ВОГ-17.

противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарата скинув постріли ВОГ-17. Біля Водяного , що на Приазов’ї, окупанти застосували безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

, що на Приазов’ї, окупанти застосували безпілотник та скинули постріл ВОГ-17. Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

та потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. У бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. У напрямку Пісків обстріл вчинили зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно, типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрати ЗСУ

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє такж зазнали поранень. Воїнам надано долікарську допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого – задовільний.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та посилає на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

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