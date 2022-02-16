Скандал в больнице под Ровно: медики отказались транспортировать пациента санавиацией для лечения (видео)

Если такая умная – лечи сама! Скандал в Ровенской больнице. Родные обвиняют медиков в халатности, они уже обратились в полицию. 18 суток Илья провел в реанимации, но так и не пришел в себя. Был ли у него шанс? Разбирался корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Подробности

Юлия до сих пор не может прийти в себя после смерти любимого. Вспоминает, 1 января у Ильи сильно заболела голова и начались судороги. Его срочно госпитализировали. У Ильи диагностировали аневризму аорты. В реанимации парень пробыл 18 дней, так и не очнулся и умер.

Илья, говорит мать, имел врожденный порок — поликистоз. Именно поэтому, считает, медики ничего не делали для спасения сына — ни специалисты из приемного отделения, ни с реанимации.

"Невестка на коленях умоляла. Ключевое слово: если такая умная — лечи сама. Врач реанимации прибыла через 2,5 часа, где она была? Или вообще была на территории больницы? Я не знаю", — говорит мать умершего Светлана Панасюк.

Родные просили вызвать санавиацию, чтобы доставить Илью в мощный нейрохирургический центр. Но дважды получили отказ. Мол, пациент бесперспективен.

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"В первый день не было принято никаких мер, не вызвали санавиацию, не сделали оперативное вмешательство. При разрыве аневризмы человека должны госпитализировать в больницу, которая могла бы оказать помощь. В Сарнах нет ни аппаратуры, ни квалифицированных врачей, которые бы могли оказать помощь таким больным", — рассказывает жена умершего Юлия Юшко.

Заведующая приемным отделением уверяет: последние два месяца Илья не принимал назначенное ему лекарство, о чем свидетельствует интоксикация организма.

"Накануне, а это была новогодняя ночь, как сказала жена — употребляли шампанское и водку. При заболевании почек — поликистозе — употреблять алкоголь и не принимать препараты для понижения давления — смертельно", — отметила заведующая приемного отделения Сарненской центральной районной больницы Тамара Супрунец.

Действия правоохранителей

Правильно ли лечили — теперь выясняют следователи. Родные написали жалобу в полицию. Там возбудили производство о неоказании помощи больному.

"Все документы будут направлены для проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая даст оценку действиям медицинских работников", — говорит заместитель начальника Сарненского отдела полиции Василий Дячук.

Имело ли место халатность врачей, могло бы показать вскрытие тела. Однако родные от этого отказались. Следователи не исключают, что придется делать эксгумацию для объективности расследования.

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Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

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