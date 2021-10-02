Скандал в больнице: украли деньги на лечение больного (видео)

Медики решили вызвать полицию. Коллаж "Сегодня"

Украл деньги на лечение у больного, пока тот был на операции. В больнице на Киевщине произошло ограбление, которое не укладывается в голове. Мать пациента именно хотела заплатить врачам, пришла в палату и не нашла своего кошелька. Сразу позвонила в полицию, говорится в сюжете "Новости".

Что случилось

"Когда его в реанимацию переводили, я хотела забрать свою сумку, а не оказалось кошелька. Сына Ирины отвезли в Мироновскую больницы удалять желчный пузырь. Когда вернулась в палату – не нашла кошелька с деньгами на операцию. Сразу – заподозрила соседа по палате. Я не знаю, больной он не болен, но несмотря на это он встал с постели, дождавшись пока пациент пойдет на операцию, стал со своей кровати, украл кошелек, несмотря на свою боль", – рассказала мать пострадавшего Ирина.

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Цена вопроса – 24 тысяч гривен, которые надо было заплатить в день операции. Как только Ирина заметила, что денег нет – вызвала полицию. Там отреагировали мгновенно, посмотрели видео с камер и объявили план перехвата. Когда прибыла полиция, начали отслеживать камеры наблюдения, увидели, что действительно этот человек ушел из больницы. Начали его устанавливать.

На данный момент преступника задержали. И такие кражи – это его фирменный почерк. Как стало известно, человек только недавно освободился из тюрьмы.

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Он совершал подобные преступления более 10 раз. У него была стратегия: он ложился в больницу, или придумывал диагноз, или действительно последний раз был диагноз связан с почками, ложился в больницу, подыскивал пациентов с деньгами, обворовывал их и исчезал с места происшествия. Воришку задержали и деньги вернули. В случае доказательства судом его вины, мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре на пляже у подростка, который находился в воде, украли сумку с печеньем. Мужчину задержали стражи порядка.

В украинских городах-миллионниках – настоящее засилье карманников. Так, в киевском подземном переходе девушку обворовали за 30 секунд. Из ее рюкзака вытащили все ценности (деньги, карточки, паспорт, кошелек), а она этого даже не почувствовала.