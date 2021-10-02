Скандал в лікарні: вкрали гроші на лікування хворого (відео)

Медики вирішили викликати поліцію. Колаж "Сегодня"

Вкрав гроші на лікування у хворого, поки той був на операції. У лікарні на Київщині сталося пограбування, яке не вкладається в голові. Мати пацієнта саме хотіла заплатити лікарям, прийшла до палати і не знайшла свого гаманця. Відразу зателефонувала до поліції, йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

Що сталося

"Коли його до реанімації переводили, я хотіла забрати свою сумку, а не виявилося гаманця. Сина Ірини відвезли до Миронівської лікарні видаляти жовчний міхур. Коли повернулася до палати – не знайшла гаманця з грошима на операцію. Відразу – запідозрила сусіда по палаті. Я не знаю, хворий він не хворий, але незважаючи на це він встав з ліжка, дочекавшись, поки пацієнт піде на операцію, встав зі свого ліжка, вкрав гаманець, незважаючи на свою біль", – розповіла мати постраждалого Ірина.

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Ціна питання – 24 тисячі гривень, які треба було заплатити в день операції. Як тільки Ірина помітила, що грошей немає, – викликала поліцію. Там відреагували миттєво, подивилися відео з камер і оголосили план перехоплення. Коли прибула поліція, почали відстежувати камери спостереження, побачили, що дійсно ця людина пішла з лікарні. Почали її встановлювати.

На цей момент злочинця затримали. І такі крадіжки – це його фірмовий почерк. Як стало відомо, чоловік тільки нещодавно звільнився з в'язниці.

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Він здійснював подібні злочини більше 10 разів. У нього була стратегія: він лягав до лікарні, або придумував діагноз, або дійсно останнього разу був діагноз пов'язаний з нирками, лягав до лікарні, підшукував пацієнтів з грошима, обкрадав їх і зникав з місця події. Злодюжку затримали і гроші повернули. У разі доведення судом його провини чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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