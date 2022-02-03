Скандал в Могилянке: Кабмин принял неожиданное решение

Денис Шмигаль заверил всех участников, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". Коллаж "Сегодня"

Министерство образования и науки отзовет приказ о проведении новых выборов президента Киево-Могилянской академии.

Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только закончили совещание с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Заверил всех участников встречи, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия". МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", – заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ "Киево-Могилянская академия".

"МОН сегодня отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия", – заверил премьер-министр.

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Что известно о выборах

В учебном заведении 27 января состоялся второй тур выборов президента вуза. За должность соперничали Сергей Квит и Александра Гуменная. 1 февраля на сайте вуза появилась информация, что сообщество ждет скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с избранным президентом Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом.

Требуют отставки Шкарлета

Завтра на акции протеста студенты Киево-Могилянской академии будут также требовать отставки министра Сергея Шкарлета с должности.

"Мы будем просить об отставке Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины из-за его наступления на нашу автономию, на университетский процесс и подтасовку фактов", – утверждает председатель студенческой коллегии Руслан.

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