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SkyUp запускает рейсы на курорт "Шевченко" в Казахстане: цена билетов

7 августа, 17:57

Сергей Мартынец

Теперь украинцы смогут слетать в город, в который когда-то был сослав выдающийся украинский поэт, в честь которого назвали город

SkyUp выполнит ознакомительные рейсы в жемчужину Казахстана. Коллаж "Сегодня"

Авиакомпания SkyUp запускает специальные рейсы из Львова в Актау. Это активно развивающийся курорт в Казахстане на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

23 и 25 сентября вылеты из Львова будут в 00:05, а прибытие в Актау – в 05:50. В обратном направлении украинцы смогут возвращаться домой в 06:50 с прилетом во Львов в 08:55.

Цена билетов

Условия въезда в Казахстан

В SkyUp отмечают, что это ознакомительные рейсы, чтобы страны определили, есть ли заинтересованность в этих туристических направлениях.

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Актау раньше назывался Шевченко?

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году вблизи Актау Каспийское море неожиданно стало "кровавым". Особенно зловещей картина выглядела на фоне снега.

Напомним, в 2012 году Казахстан "выгонял" украинских авиаперевозчиков.

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Источник: Сегодня

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