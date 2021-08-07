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SkyUp запускає рейси на курорт "Шевченко" у Казахстані: ціна квитків

7 серпня, 17:57

Сергій Мартинець

Тепер українці зможуть злітати в місто, в якому колись був у засланні видатний український поет, в честь якого назвали місто

SkyUp виконає ознайомчі рейси в перлину Казахстану. Колаж "Сьогодні"

Авіакомпанія SkyUp запускає спеціальні рейси зі Львова в Актау. Це курорт, що активно розвивається у Казахстані на березі Каспійського моря. Про це повідомляє пресслужба компанії.

23 і 25 вересня вильоти зі Львова будуть о 00:05, а прибуття в Актау – о 05:50. У зворотному напрямку українці зможуть повертатися додому о 06:50 з прибуттям до Львова о 08:55.

Ціна квитків

Умови в'їзду в Казахстан

У SkyUp відзначають, що це ознайомчі рейси, щоб країни визначили, чи є зацікавленість у цих туристичних напрямках.

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Актау раніше називався Шевченко?

Як повідомляли новини "Сьогодні", в минулому році поблизу Актау Каспійське море несподівано стало "кривавим". Особливо зловісною картина виглядала на тлі снігу.

Нагадаємо, в 2012 році Казахстан "виганяв" українських авіаперевізників.

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Казахстан Шевченко рейси курорт SkyUp Актау

Джерело: Сьогодні

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