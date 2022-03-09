Словакия назначила ежедневные поезда для беженцев из Украины – расписание

УЗ продолжает эвакуацию украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укрзализныця.

Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.

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Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу – Кошице.

Также из ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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Эвакуация из Украины