Словакия назначила ежедневные поезда для беженцев из Украины – расписание

УЗ продолжает эвакуацию украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Словакия назначает ежедневные поезда для вывоза беженцев из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укрзализныця.
Со станции Чиерна-над-Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чоп в 7:40.
Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.
Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тисоу – Кошице.
Также из ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Эвакуация из Украины
- С конца февраля более двух миллионов человек покинули Украину. Большинство беженцев с Украины пересекли границу с Польшей, другие направились в Венгрию, Молдавию, Словакию и другие европейские страны.
- Для Сум 8 марта заработал гуманитарный коридор. Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами.
- Во время войны домашние питомцы становятся дополнительным испытанием для своих хозяев, поскольку их эвакуация требует документов и дополнительных усилий. "Сегодня" рассказывало эвакуируют ли животных на поездах и как вывезти питомца за границу.
- "Сегодня" также писали, какими рейсами "Укрзализныця" эвакуирует украинцев за границу, и рассказывали, в каких странах ЕС можно путешествовать по железной дороге бесплатно.