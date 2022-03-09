Словаччина призначила щоденні потяги для біженців з України – розклад

УЗ продовжує евакуацію українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Словаччина призначає щоденні поїзди для вивезення біженців із України. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Укрзалізниця.

З станції Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) поїзд вирушатиме о 7:00 і прибуватиме до Чопа о 7:40.

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Назад поїзд вирушатиме о 10:35 і прибуватиме в Кошице о 13:49.

Крім того, щодня курсуватимуть поїзди Чієрна-над-Тісоу – Кошице.

Також із ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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Евакуація з України